Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Zeugensuche nach Diebstahl eines Pkw

Rheinberg (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am 31.01.2026, zwischen 0 Uhr und 12 Uhr, einen Pkw auf dem Akazienweg.

Der Pkw stand dort auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Audi A4 mit dem amtlichen Kennzeichen MO-AA1001.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Pkw oder zu verdächtigen Personen am Abstellort machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/ 934-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260131-1500

