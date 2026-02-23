POL-LIP: Blomberg-Großenmarpe. Bargeld bei Einbruch gestohlen.

Lippe (ots) - Im Hermann-Löns-Weg kam es am Freitag (20.02.2026) zwischen 16.30 und 19 Uhr zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus. Bislang Unbekannte hebelten die Balkontür zu einer Wohnung auf und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Beute. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat ...

