POL-LIP: Blomberg-Großenmarpe. Bargeld bei Einbruch gestohlen.
Lippe (ots)
In der Straße Hestrup verschafften sich Einbrecher am Samstagabend (21.02.2026) zwischen 18.30 und 22.40 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Gestohlen wurde mindestens etwas Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, die unter (05231) 6090 Hinweise zum Wohnungseinbruch geben können.
