POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Wohnungseinbruchsversuch scheitert.
Lippe (ots)
Am Samstag (21.02.2026) versuchten bislang Unbekannte zwischen 15 und 17.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Bussardweg einzubrechen. Die Hebelversuche an einem Fenster und einer Tür scheiterten jedoch. Zeugenhinweise zur Tat nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.
