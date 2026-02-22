Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. E-Scooter-Fahrer unter Einfluss von Drogen unterwegs.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (20.02.26) gegen 20:45 Uhr führten Polizeibeamte im Bereich der Industriestraße Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurde auch ein 34jähriger Detmolder kontrolliert, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Betroffene unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verstärkte den Verdacht, dass der Detmolder vor Fahrtantritt sogar mehrere Drogenarten konsumiert hatte. Es wurde eine Blutprobe entnommen sowie eine entsprechende Anzeige gefertigt. Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass auch das Fahren eines E-Scooters unter Alkohol- und Drogeneinfluss verboten ist und ein Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich zieht.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell