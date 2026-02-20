PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Öffentlichkeitsfahndung: Wer erkennt diesen Mann?

Lippe (ots)

Im Oktober 2025 versuchte ein bislang unbekannter Mann, in einer Apotheke an der Dalbker Straße in Oerlinghausen-Lipperreihe ein gefälschtes Rezept für ein verschreibungspflichtiges Medikament einzulösen. Das Rezept wurde von den Mitarbeitenden einbehalten, der Tatverdächtige verließ daraufhin die Apotheke und kehrte nicht zurück.

Auf richterlichen Beschluss fahndet die Kriminalpolizei nun mit einem Foto öffentlich nach dem Tatverdächtigen und bittet Medien sowie Bevölkerung um Mithilfe. Die Aufnahme der Videoüberwachung sowie eine detaillierte Beschreibung der gesuchten Person finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/195059

Hinweise zu dem abgebildeten Mann nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

