Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Warnung vor Anlagebetrug.

Lippe (ots)

Kürzlich wurde erneut ein Lipper Opfer eines betrügerischen Online-Tradings über eine vermeintliche Anlageplattform, bei dem ein fünfstelliger Schaden entstanden ist. Der Mann ließ sich von den Tätern dazu überreden, zusätzlich einen Kredit aufzunehmen, um weitere Einzahlungen leisten zu können. Die Betrüger nutzten Werbeanzeigen mit KI-generierten Deepfake-Videos aus angeblichen Fernsehsendungen, forderten nach der Anmeldung wiederholt Gebühren und lenkten das Opfer schließlich zu Überweisungen auf Kryptobörsen. Auszahlungen gab es nie, stattdessen verlor der Mann sein Erspartes und geriet durch den Kredit in finanzielle Schwierigkeiten. Durch das Aufnehmen von Krediten verschärft sich die Lage für Opfer massiv. Prüfen Sie Anbieter bei der BaFin, zahlen Sie niemals Vorauskosten und kontaktieren Sie bei Zweifel sofort die Polizei. Weitere Infos finden Sie auf unserer Webseite: https://lippe.polizei.nrw/artikel/anlagebetrug-ein-andauerndes-phaenomen-mit-hohen-schadenssummen https://lippe.polizei.nrw/artikel/betrug-im-netz-welche-maschen-kriminelle-aktuell-nutzen

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell