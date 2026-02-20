PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Kupferdiebstahl aus Carport.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmittag (19.02.2026) entwendete ein bislang unbekannter Täter Kupferkabel aus einem Carport in der Moritz-Kabaker-Straße. Die Tat ereignete sich gegen 13:40 Uhr. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: männliche Statur, bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke, blauer Jeans und weißen Turnschuhen. Er flüchtete mit der Beute im Arm auf einem schwarzen Mountainbike in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

