POL-LIP: Lemgo. Kupferdiebstahl aus Carport.

Lippe (ots) - In der Bodelschwinghstraße drangen Unbekannte am Donnerstagabend (19.02.2026) in ein Wohnhaus ein. Zwischen 18:30 und 20:40 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Haus. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bodelschwinghstraße beobachtet hat, wird gebeten, das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu ...

