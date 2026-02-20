Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Einbrecher erfolgreich.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (19.02.2026) kam es in der Straße "Saulsiek" zu einem Tageswohnungseinbruch. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 15:00 und 20:30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Beute. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld, Silbermünzen sowie Ersatzschlüssel für zwei Pkw. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

