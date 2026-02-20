POL-LIP: Blomberg. Einbrecher erfolgreich.
Lippe (ots)
Am Donnerstag (19.02.2026) kam es in der Straße "Saulsiek" zu einem Tageswohnungseinbruch. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 15:00 und 20:30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Beute. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld, Silbermünzen sowie Ersatzschlüssel für zwei Pkw. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
