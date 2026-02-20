PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Werkzeug aus Handwerkerbulli entwendet.

Lippe (ots)

In der Woldemarstraße kam es zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (18./19.02.2026; 16:00 bis 07:00 Uhr) zu einem Diebstahl aus einem VW. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem am Fahrbahnrand abgestellten Handwerkerfahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Werkzeugkoffer aus dem Bulli entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

