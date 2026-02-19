PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Billerbeck. Elektrogeräte bei Einbruch gestohlen.

Lippe (ots)

Im Entenkrugweg wurde zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag (17./18.02.2026) in ein ehemaliges Hotel eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich augenscheinlich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchten dieses nach Beute. Sie entwendeten unter anderem mehrere Elektrogeräte wie Fernseher, Kühlschränke, Kaffeemaschinen, Backöfen und Wasserkocher aus den Zimmern. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

