POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Zwei Fußgänger bei Verkehrsunfall mit PKW verletzt.

Im Bereich Kampstraße/Weidenweg wurden am Mittwochabend (18.02.2026) gegen 19.15 Uhr zwei Fußgänger von einem Autofahrer erfasst. Der 58-Jährige aus Horn-Bad Meinberg fuhr auf der Kampstraße und wollte mit seinem VW Transporter nach links in den Weidenweg abbiegen. Dabei übersah er eine Frau und einen Mann, die zu Fuß die Straße überquerten. Der Wagen stieß mit den Fußgängern zusammen. Der 67-jährige Mann erlitt leichte Verletzungen, die 65-jährige Frau wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte das Paar aus Horn-Bad Meinberg in ein Krankenhaus.

