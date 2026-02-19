Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Diebstahl von Werkzeug aus Baucontainer.

Lippe (ots)

Im Zeitraum 05.01. - 18.02.2026 kam es zu einem Diebstahl aus einem Baucontainer in der Straße Am Speckenbaum. Dieser wurde erst jetzt entdeckt. Unbekannte Täter brachen das Schloss zum Container auf und entwendeten daraus eine große Menge Werkzeug. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Containers geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

