POL-LIP: Detmold. Sachbeschädigung durch Graffiti an Gymnasium: Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (13. - 16.02.2026) wurden diverse Graffiti an das Parkhaus sowie eine Turnhalle des Stadtgymnasiums in der Martin-Luther-Straße gesprüht. Der entstandene Schaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 6 bittet um Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung: Wer Hinweise zu verdächtigen Personen rund um die Schule geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

