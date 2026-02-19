POL-LIP: Detmold. Sachbeschädigung durch Graffiti an Gymnasium: Zeugen gesucht.
Lippe (ots)
Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (13. - 16.02.2026) wurden diverse Graffiti an das Parkhaus sowie eine Turnhalle des Stadtgymnasiums in der Martin-Luther-Straße gesprüht. Der entstandene Schaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 6 bittet um Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung: Wer Hinweise zu verdächtigen Personen rund um die Schule geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090.
