POL-LIP: Lügde. Feuerwehrgerätehaus angegangen.

Lippe (ots) - Am späten Sonntagabend (15.02.2026) verursachte ein alkoholisierter Autofahrer in Leopoldshöhe einen Verkehrsunfall und leistete im Anschluss Widerstand. Gegen 21:30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Herford mit seinem Citreon die Herforder Straße, kam von der Fahrbahn ab und fuhr sich im Straßengraben fest. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der Mann zunächst zu Fuß auf ein angrenzendes Feld, ...

