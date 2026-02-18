POL-LIP: Lügde. Feuerwehrgerätehaus angegangen.
Lippe (ots)
In der Straße Unter den Klippen zerstörten bislang Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmittag (16./17.02.2026) die Scheibe eines Tores zum Feuerwehrgerätehaus. Ob die Täter in das Gebäude gelangten, ist noch unklar. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, wenden sich bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
