POL-LIP: Lügde. Einbruch in Kindergarten.

Lippe (ots)

Zwischen Montagnachmittag bis Dienstagmorgen (16./17.02.2026) wurde in einen Kindergarten in der Straße Am Sonnenhof eingebrochen. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt. Sie schlugen augenscheinlich von innen eine Fensterscheibe ein. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um Zeugenhinweise zum Einbruch.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

