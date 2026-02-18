POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Werkzeugkiste gestohlen.
Lippe (ots)
Im Kirchweg entwendeten bislang Unbekannte am Sonntagabend (15.02.2026) zwischen 18 und 23 Uhr eine Werkzeugkiste, die sich ungesichert auf der Pritschen-Ladefläche eines Handwerker-Fahrzeugs befand. Der Wagen parkte auf dem Hof eines Grundstücks. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Kirchweges am Sonntagabend geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell