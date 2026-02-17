Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Asemissen. Bargeld bei Einbruch in Blumengeschäft entwendet.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (15./16.02.2026) kam es zu einem Einbruch in eine Blumenhandlung an der Hauptstraße. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Rolltor und verschafften sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Innenbereich wurden die Kasse sowie die Küche durchsucht. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter (05231) 6090.

