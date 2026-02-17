Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Niehagen. Widerstand nach Trunkenheitsfahrt.

Lippe (ots)

Am späten Sonntagabend (15.02.2026) verursachte ein alkoholisierter Autofahrer in Leopoldshöhe einen Verkehrsunfall und leistete im Anschluss Widerstand. Gegen 21:30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Herford mit seinem Citreon die Herforder Straße, kam von der Fahrbahn ab und fuhr sich im Straßengraben fest. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der Mann zunächst zu Fuß auf ein angrenzendes Feld, konnte dort jedoch gestellt werden.

Ein Atemalkoholvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der 35-Jährige aggressiv, beleidigte die Beamten fortlaufend und musste auf der Wache in Bad Salzuflen zur Durchführung der Blutprobe mit körperlicher Gewalt fixiert werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 5.000 Euro. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell