Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montagmorgen (16.02.2026) gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Wiesenstraße. Im Tatzeitraum zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr drangen die Unbekannten in die Wohnung im ersten Obergeschoss ein und durchwühlten das Innere. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren