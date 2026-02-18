Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Junge Fußgängerin angefahren - Auto flüchtet vom Unfallort.

Lippe (ots)

In der Röntgenstraße kam es am Dienstagmorgen (17.02.2026) gegen 6.40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine junge Fußgängerin leicht verletzt wurde. Die 16-Jährige aus Blomberg überquerte die Röntgenstraße, auf der ein Auto hielt, um augenscheinlich jemanden aussteigen zu lassen. Als sich die Jugendliche hinter dem Wagen befand, fuhr dieser plötzlich rückwärts und touchierte die 16-Jährige. Statt anzuhalten, fuhr das Auto wieder vorwärts in Richtung Lagesche Straße davon. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Person am Steuer den Verkehrsunfall nicht bemerkt hat. Im Fahrzeug sollen sich zwei Frauen befunden haben. Die junge Blombergerin erlitt leichte Verletzungen. Das Verkehrskommissariat bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um Zeugenhinweise zur Verkehrsunfallflucht.

