POL-LIP: Lemgo. In Kindergarten eingebrochen.

Lippe (ots)

Ein Kindergarten in der Straße Hinter dem Kloster war zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (17./18.02.2026) das Ziel von Einbrechern. Über ein Fenster gelangten sie gewaltsam in die Räumlichkeiten, die sie offenbar nach Diebesgut dursuchten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, informieren bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2.

