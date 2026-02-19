PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Auto in Brand gesteckt - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

In der Robert-Koch-Straße zündete ein Unbekannter am Donnerstagmorgen (19.02.2026) gegen 2.45 Uhr einen an der Straße geparkten VW Touareg an. Der Wagen im Wert von etwa 70.000 Euro brannte nahezu vollständig aus. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das ebenfalls zu einem leichten Sachschaden an einem Rollladen eines angrenzenden Mehrfamilienhauses führte. Ein Zeuge bemerkte eine Person, die in Richtung Behringstraße vom Brandort davonlief. Das Kriminalkommissariat 1 sucht Zeugen zur vorsätzlichen Brandstiftung: Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 19.02.2026 – 11:28

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Diebstahl von Werkzeug aus Baucontainer.

    Lippe (ots) - Im Zeitraum 05.01. - 18.02.2026 kam es zu einem Diebstahl aus einem Baucontainer in der Straße Am Speckenbaum. Dieser wurde erst jetzt entdeckt. Unbekannte Täter brachen das Schloss zum Container auf und entwendeten daraus eine große Menge Werkzeug. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen ...

  • 19.02.2026 – 11:28

    POL-LIP: Lemgo. In Kindergarten eingebrochen.

    Lippe (ots) - Ein Kindergarten in der Straße Hinter dem Kloster war zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (17./18.02.2026) das Ziel von Einbrechern. Über ein Fenster gelangten sie gewaltsam in die Räumlichkeiten, die sie offenbar nach Diebesgut dursuchten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, informieren bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 das ...

  • 19.02.2026 – 11:27

    POL-LIP: Detmold. Sachbeschädigung durch Graffiti an Gymnasium: Zeugen gesucht.

    Lippe (ots) - Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (13. - 16.02.2026) wurden diverse Graffiti an das Parkhaus sowie eine Turnhalle des Stadtgymnasiums in der Martin-Luther-Straße gesprüht. Der entstandene Schaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 6 bittet um Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung: Wer Hinweise zu verdächtigen ...

