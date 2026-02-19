Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Auto in Brand gesteckt - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

In der Robert-Koch-Straße zündete ein Unbekannter am Donnerstagmorgen (19.02.2026) gegen 2.45 Uhr einen an der Straße geparkten VW Touareg an. Der Wagen im Wert von etwa 70.000 Euro brannte nahezu vollständig aus. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das ebenfalls zu einem leichten Sachschaden an einem Rollladen eines angrenzenden Mehrfamilienhauses führte. Ein Zeuge bemerkte eine Person, die in Richtung Behringstraße vom Brandort davonlief. Das Kriminalkommissariat 1 sucht Zeugen zur vorsätzlichen Brandstiftung: Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

