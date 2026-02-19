PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (18.02.2026) gegen 9.45 Uhr kam ein 69-Jähriger aus Bad Driburg mit seinem VW Tiguan von der Hornschen Straße ab, als er in Richtung Detmold fuhr. Nach ersten Erkenntnissen geriet er vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf in den Gegenverkehr. Dort prallte der gegen einen VW T-Roc eines 75-Jährigen aus Detmold, der mit seiner Beifahrerin in Richtung Horn-Bad Meinberg unterwegs war. Verletzt wurde niemand, die beide Autos waren jedoch so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 9.000 Euro. Der Führerschein des 69-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

