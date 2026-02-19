Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Bestimmter Zeuge nach Verkehrsunfall an Schulzentrum gesucht.

Lippe (ots)

In der Paul-Schneider-Straße kam es im Bereich des Schulzentrums Aspe am Dienstagmittag (17.02.2026) gegen 13.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Jugendliche schwere Verletzungen erlitt. Eine 21-Jährige aus Bad Salzuflen fuhr mit ihrem VW Golf in Richtung Bielefelder Straße, als unvermittelt eine Fußgängerin hinter einem Bus von der entgegengesetzten Fahrbahn auf die Straße lief. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung konnte die Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig stoppen, so dass es zu einer Kollision mit der 15-Jährigen aus Bad Salzuflen kam. Sie wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht.

Die Polizei sucht nach einer bestimmten Person, die als Zeuge/Ersthelfer weitere Angaben zum Verkehrsunfall machen kann. Diese Person war laut Videoaufzeichnung mit einem weißen PKW (Kombi, vermutlich KIA) in Richtung Lockhauser Straße unterwegs. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat. Zeugen, die bereits mit der Polizei gesprochen haben, werden nicht mehr benötigt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell