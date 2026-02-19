PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Bestimmter Zeuge nach Verkehrsunfall an Schulzentrum gesucht.

Lippe (ots)

In der Paul-Schneider-Straße kam es im Bereich des Schulzentrums Aspe am Dienstagmittag (17.02.2026) gegen 13.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Jugendliche schwere Verletzungen erlitt. Eine 21-Jährige aus Bad Salzuflen fuhr mit ihrem VW Golf in Richtung Bielefelder Straße, als unvermittelt eine Fußgängerin hinter einem Bus von der entgegengesetzten Fahrbahn auf die Straße lief. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung konnte die Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig stoppen, so dass es zu einer Kollision mit der 15-Jährigen aus Bad Salzuflen kam. Sie wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht.

Die Polizei sucht nach einer bestimmten Person, die als Zeuge/Ersthelfer weitere Angaben zum Verkehrsunfall machen kann. Diese Person war laut Videoaufzeichnung mit einem weißen PKW (Kombi, vermutlich KIA) in Richtung Lockhauser Straße unterwegs. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat. Zeugen, die bereits mit der Polizei gesprochen haben, werden nicht mehr benötigt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 11:34

    POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten.

    Lippe (ots) - Am Mittwochmorgen (18.02.2026) gegen 9.45 Uhr kam ein 69-Jähriger aus Bad Driburg mit seinem VW Tiguan von der Hornschen Straße ab, als er in Richtung Detmold fuhr. Nach ersten Erkenntnissen geriet er vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf in den Gegenverkehr. Dort prallte der gegen einen VW T-Roc eines 75-Jährigen aus Detmold, der mit seiner ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:32

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Zwei Fußgänger bei Verkehrsunfall mit PKW verletzt.

    Lippe (ots) - Im Bereich Kampstraße/Weidenweg wurden am Mittwochabend (18.02.2026) gegen 19.15 Uhr zwei Fußgänger von einem Autofahrer erfasst. Der 58-Jährige aus Horn-Bad Meinberg fuhr auf der Kampstraße und wollte mit seinem VW Transporter nach links in den Weidenweg abbiegen. Dabei übersah er eine Frau und einen Mann, die zu Fuß die Straße überquerten. Der ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:29

    POL-LIP: Detmold. Auto in Brand gesteckt - Polizei sucht Zeugen.

    Lippe (ots) - In der Robert-Koch-Straße zündete ein Unbekannter am Donnerstagmorgen (19.02.2026) gegen 2.45 Uhr einen an der Straße geparkten VW Touareg an. Der Wagen im Wert von etwa 70.000 Euro brannte nahezu vollständig aus. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das ebenfalls zu einem leichten Sachschaden an einem Rollladen eines angrenzenden Mehrfamilienhauses führte. Ein Zeuge bemerkte eine Person, die in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren