Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbrecher stehlen Schmuck.

Lippe (ots)

Im Hermann-Löns-Weg kam es am Freitag (20.02.2026) zwischen 16.30 und 19 Uhr zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus. Bislang Unbekannte hebelten die Balkontür zu einer Wohnung auf und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Beute. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 22.02.2026 – 09:11

    POL-LIP: Detmold. E-Scooter-Fahrer unter Einfluss von Drogen unterwegs.

    Lippe (ots) - Am Freitagabend (20.02.26) gegen 20:45 Uhr führten Polizeibeamte im Bereich der Industriestraße Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurde auch ein 34jähriger Detmolder kontrolliert, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Betroffene unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 12:37

    POL-LIP: Kreis Lippe. Warnung vor Anlagebetrug.

    Lippe (ots) - Kürzlich wurde erneut ein Lipper Opfer eines betrügerischen Online-Tradings über eine vermeintliche Anlageplattform, bei dem ein fünfstelliger Schaden entstanden ist. Der Mann ließ sich von den Tätern dazu überreden, zusätzlich einen Kredit aufzunehmen, um weitere Einzahlungen leisten zu können. Die Betrüger nutzten Werbeanzeigen mit KI-generierten Deepfake-Videos aus angeblichen Fernsehsendungen, ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:26

    POL-LIP: Lemgo. Kupferdiebstahl aus Carport.

    Lippe (ots) - Am Donnerstagmittag (19.02.2026) entwendete ein bislang unbekannter Täter Kupferkabel aus einem Carport in der Moritz-Kabaker-Straße. Die Tat ereignete sich gegen 13:40 Uhr. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: männliche Statur, bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke, blauer Jeans und weißen Turnschuhen. Er flüchtete mit der Beute im Arm auf einem schwarzen Mountainbike in unbekannte Richtung. ...

    mehr
