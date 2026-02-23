PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Humfeld. Über Terrassentür in Wohnhaus eingestiegen.

Lippe (ots)

In der Straße Im Reiher nutzten Einbrecher am Freitag (20.02.2026) zwischen 17.15 und 20.15 Uhr die Abwesenheit der Bewohner, um gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzudringen. Augenscheinlich stiegen sie über die Terrassentür ins Haus ein. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten auf der Suche nach Diebesgut. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:17

    POL-LIP: Blomberg-Großenmarpe. Bargeld bei Einbruch gestohlen.

    Lippe (ots) - In der Straße Hestrup verschafften sich Einbrecher am Samstagabend (21.02.2026) zwischen 18.30 und 22.40 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Gestohlen wurde mindestens etwas Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, die unter (05231) 6090 Hinweise zum Wohnungseinbruch geben können. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:10

    POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Wohnungseinbruchsversuch scheitert.

    Lippe (ots) - Am Samstag (21.02.2026) versuchten bislang Unbekannte zwischen 15 und 17.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Bussardweg einzubrechen. Die Hebelversuche an einem Fenster und einer Tür scheiterten jedoch. Zeugenhinweise zur Tat nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:09

    POL-LIP: Augustdorf. Einbrecher stehlen Schmuck.

    Lippe (ots) - Im Hermann-Löns-Weg kam es am Freitag (20.02.2026) zwischen 16.30 und 19 Uhr zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus. Bislang Unbekannte hebelten die Balkontür zu einer Wohnung auf und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Beute. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren