POL-LIP: Leopoldshöhe. Hofladen aufgebrochen.

Lippe (ots) - In der Straße Im Reiher nutzten Einbrecher am Freitag (20.02.2026) zwischen 17.15 und 20.15 Uhr die Abwesenheit der Bewohner, um gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzudringen. Augenscheinlich stiegen sie über die Terrassentür ins Haus ein. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten auf der Suche nach Diebesgut. Was genau gestohlen wurde, steht noch ...

