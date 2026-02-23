PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Hofladen aufgebrochen.

Lippe (ots)

In der Dahlhauser Straße wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (20./21.02.2026) in einen Hofladen eingebrochen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Tür zum Laden und entwendeten aus diesem Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:20

    POL-LIP: Lemgo. Zwei Wohnhäuser von Einbrechern angegangen.

    Lippe (ots) - Am Samstagabend (21.02.2026) gegen 20.15 Uhr versuchten Einbrecher ein Fenster an einem Einfamilienhaus im Kluckhofer Weg in Voßheide aufzuhebeln. Eine Bewohnerin bemerkte die verdächtigen Geräusche und machte durch Licht auf ihre Anwesenheit aufmerksam. Daraufhin stoppten die Einbrecher ihr Vorhaben und flüchteten in unbekannte Richtung. Ebenfalls am Samstagabend (21.02.2026) zwischen 19.15 und 21.45 ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:19

    POL-LIP: Dörentrup-Humfeld. Über Terrassentür in Wohnhaus eingestiegen.

    Lippe (ots) - In der Straße Im Reiher nutzten Einbrecher am Freitag (20.02.2026) zwischen 17.15 und 20.15 Uhr die Abwesenheit der Bewohner, um gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzudringen. Augenscheinlich stiegen sie über die Terrassentür ins Haus ein. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten auf der Suche nach Diebesgut. Was genau gestohlen wurde, steht noch ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:17

    POL-LIP: Blomberg-Großenmarpe. Bargeld bei Einbruch gestohlen.

    Lippe (ots) - In der Straße Hestrup verschafften sich Einbrecher am Samstagabend (21.02.2026) zwischen 18.30 und 22.40 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Gestohlen wurde mindestens etwas Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, die unter (05231) 6090 Hinweise zum Wohnungseinbruch geben können. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren