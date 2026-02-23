POL-LIP: Leopoldshöhe. Hofladen aufgebrochen.
Lippe (ots)
In der Dahlhauser Straße wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (20./21.02.2026) in einen Hofladen eingebrochen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Tür zum Laden und entwendeten aus diesem Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090.
