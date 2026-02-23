POL-LIP: Lemgo. Zwei Schulgebäude beschädigt.
Lippe (ots)
Im Zeitraum Freitagabend bis Samstagmittag (20./21.02.2026) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Berufskolleg in der Johannes-Schuchen-Straße. Unbekannte warfen mit einem Stein zwei Fensterscheiben am Schulgebäude ein.
Auch an der Realschule in der Kleiststraße wurde zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen (20. - 22.02.2026) eine Fensterscheibe durch einen Steinwurf beschädigt.
Zeugenhinweise zu den beiden Sachbeschädigungen nimmt das Kriminalkommissariat 6 unter (05231) 6090 entgegen.
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell