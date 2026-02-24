POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Sachbeschädigung im Schulgarten.
Lippe (ots)
Im Zeitraum 05. - 19.02.2026 beschädigten bislang Unbekannte im Schulgarten einer Schule in der Straße Weinkamp eine Gartenhütte, ein Hochbeet, ein Gartentor, einen Baum sowie einen Zaun. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 6.
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell