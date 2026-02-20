PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einreisekontrolle endet in der JVA

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag um 17:35 Uhr wurde ein rumänischer Staatsangehöriger zur Einreisekontrolle am Grenzübergang in Reitzenhain vorstellig.

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz führten eine fahndungsmäßige Überprüfung durch. Gegen den 29jährigen Rumäne lag ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Göttingen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls vor.

Die geforderte Geldstrafe von fast 1000,00 EUR konnte der Mann nicht aufbringen, daraufhin wurde er in die JVA eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

