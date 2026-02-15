PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Jubiläumsheimspiel des Chemnitzer FC gegen LOK Leipzig - bahnseitige Anreise verlief störungsfrei

Chemnitz (ots)

Zum heutigen Heimspiel-Start der Restrückrunde empfängt der Chem-nitzer FC den Tabellenführer 1. FC Lokomotive Leipzig zum großen Jubiläums-Spieltag "60 Jahre FCK & CFC" im eins-Stadion an der Gellertstraße.

Für die Anreise nutzten ca. 400 Fans aus Leipzig und 325 Fans des Heimvereines die Bahn. Die Anreisephase verlief störungsfrei.

Nach Ankunft am Chemnitzer Hauptbahnhof wurden die Leipziger Fans aus dem Bahnhof geleitet und anschließend gemeinsam durch Einsatzkräfte der Landespolizei zum Stadion begleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

