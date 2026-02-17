PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 30-Jähriger mit 7,5 Kg Schokolade im Gepäck

Chemnitz (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten heute Morgen gegen 06:30 Uhr im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Chemnitzer Hauptbahnhof einen 30-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sie zwei Fahndungsausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Leipzig, wegen Diebstahls, fest.

Zur weiteren polizeilichen Bearbeitung erfolgte die Mitnahme zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung der Person und seiner mitgeführten Sachen, stellten die Beamten 7,5 kg Schokolade - 24 große Tafeln - sowie drei Päckchen Zigaretten fest, für die er keine Eigentumsnachweise vorweisen konnte. Aufgrund des Verdachts des Diebstahls erfolgte die Sicherstellung. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Anzeigenaufnahme wegen Verdachts des Diebstahls wurde der 30-Jährige aus der Dienststelle entlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

