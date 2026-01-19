PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannter versucht Pkw-Scheibe einzuschlagen

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er es auf einen auf dem Beifahrersitz liegenden Geldbeutel abgesehen hatte, versuchte ein noch unbekannter Mann am Samstag (17.01.2026) zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr eine Seitenscheibe eines Ford einzuschlagen. Der Pkw war am Fahrbahnrand des Weidenweges in Bietigheim-Bissingen geparkt, als der Täter mit einem Stein versuchte in das Fahrzeug einzubrechen. Vermutlich, da ein Zeuge auf das Vorhaben aufmerksam geworden war, ergriff der Unbekannte zu Fuß über die Brandholzstraße in Richtung Bahnhof die Flucht. Der Täter wird als etwa 190 cm großen mit kurzen dunklen Haaren beschrieben.

Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen des Täters. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 350 Euro belaufen.

Für weitere sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen die Tel. 07142 405-0 sowie die E-Mail-Adresse bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

