Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 70-Jähriger nach Brand leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Freitag (16.01.2026) in die Friesenstraße im Ludwigsburger Stadtteil Oßweil aus, nachdem dort gegen 22.40 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus gemeldet worden war.

Mutmaßlich durch eine Zigarette war es zu einem Brand gekommen, den ein 70 Jahre alter Bewohner zunächst mithilfe eines Feuerlöschers selbst versuchte zu löschen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, die Wohnräumen bleiben aber vorerst unbewohnbar. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

