PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag (18.01.2026) zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Hauptstraße in Löchgau abgestellten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 09:33

    POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte besprühen die Innenstadt mit "METH"

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Freitagabend (16.01.2026) und Samstagmorgen (17.01.2026) sprühten noch unbekannte Täter etwa ein dutzend Mal "METH" auf Hauswände in der Ludwigsburger Stadtmitte. Die Schriftzüge sind in an einem Einkaufszentrum in der Marstallstraße, in der Körnerstraße, im Bereich des Reithausplatzes in der Kirch- und der Lindenstraße sowie in der ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 09:17

    POL-LB: Ludwigsburg: 70-Jähriger nach Brand leicht verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Die Feuerwehr rückte am Freitag (16.01.2026) in die Friesenstraße im Ludwigsburger Stadtteil Oßweil aus, nachdem dort gegen 22.40 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus gemeldet worden war. Mutmaßlich durch eine Zigarette war es zu einem Brand gekommen, den ein 70 Jahre alter Bewohner zunächst mithilfe eines Feuerlöschers selbst versuchte zu löschen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren