Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag (18.01.2026) zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Hauptstraße in Löchgau abgestellten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

