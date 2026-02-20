Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Türke bedroht Zugbegleiterin und verletzt Einsatzkräfte der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof

Chemnitz (ots)

Am gestrigen Donnerstag um 14:20 Uhr kontrollierte eine Zugbegleiterin einen ihr bekannten türkischen Staatsangehörigen am Bahnsteig auf dem Chemnitzer Hauptbahnhof.

Der Mann ist ihr aufgefallen, da er schon mehrfach ohne gültiges Ticket mit dem Zug gefahren ist. Diesmal zeigte er ein gültiges Deutschlandticket vor.

Er war von der Kontrolle genervt und formte seine rechte Hand zu einer Pistole und deutete einen Schuss an.

Die Zugbegleiterin fühlte sich bedroht und schilderte den Sachverhalt Einsatzkräften der Bundespolizei. Sofort kontrollierte die Streife den türkischen Staatsangehörigen. Der Mann verhielt sich sehr aggressiv und beschimpfte die Einsatzkräfte lautstark, er wollte sich der Kontrolle entziehen und in den Zug steigen, außerdem hat der Mann Gegenstände umher geschmissen.

Der Mann wurde von der Zugfahrt ausgeschlossen und zur Dienststelle verbracht. Auf dem Weg zur Dienststelle bespuckte er die Einsatzkräfte und verletzte einen Beamten durch einen Kopfstoß in Richtung Nasen- und Mundbereich.

Der 36jährige Türke blieb unverletzt. Der Beamte musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden.

