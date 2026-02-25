POL-LIP: Detmold. Parkautomat angegangen.

Lippe (ots) - Dank einer Kamera an seinem Haus, bemerkte ein Bewohner in der Schulstraße, dass ein Unbekannter am Dienstagabend (24.02.2026) gegen 19.40 Uhr versuchte in sein Reihenhaus einzubrechen. Er hebelte an der Terrassentür, ließ dann jedoch von seinem Versuch ab und flüchtete. Der Einbrecher war männlich, etwa 50 - 70 Jahre alt, hatte eine Stirnglatze und trug eine weiße Winterjacke, eine dunkle Hose und ...

