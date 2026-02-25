PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Parkautomat angegangen.

Lippe (ots)

Auf einem Parkplatz in der Straße Neustadt versuchten bislang unbekannte Täter im Zeitraum 09. - 24.02.2026 einen Parkautomaten aufzubrechen. Sie schafften es jedoch nicht das Schloss zu öffnen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 1.000 Euro. Wer Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich des Parkautomaten geben kann, informiert bitte unter (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

