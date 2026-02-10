LPI-SHL: Unfallflucht im Parkhaus

Suhl (ots) - Ermittlungen der Kriminalpolizei Suhl ergaben, dass der Brand, der am Freitagabend in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Würzburger Straße in Suhl ausgebrochen war, vorsätzlich verursacht wurde. Sowohl das Treppenhaus, als auch der Flurbereich waren stark verraucht. Ein 13-Jähriger kam leicht verletzt wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Mehrere Wohnungen waren ...

