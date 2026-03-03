Polizei Mettmann

POL-ME: Autofahrerin missachtet Vorfahrt: Pedelecfahrer schwer verletzt - 2603017

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Am Dienstag, 3. März 2026, kam es in Ratingen an der Einmündung Max-Planck-Straße / Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 76-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt wurde.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 9:15 Uhr wollte eine 37-jährige Ratingerin mit einem Mercedes C220 von der Max-Planck-Straße auf die Berliner Straße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Pedelecfahrers, der auf der Berliner Straße in Richtung der A52 unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der der Ratinger schwer verletzt wurde. Herbeigerufene Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden am Auto und am Pedelec wird auf circa 600 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell