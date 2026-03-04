POL-ME: Falscher Polizist betrügt 88-Jährige: Polizei bittet um Hinweise - 2603018

Polizei Mettmann

Falscher Polizist betrügt 88-Jährige: Polizei bittet um Hinweise

Erkrath

Am Dienstag, 3. März 2026, wurde eine 88-jährige Seniorin in Erkrath durch einen falschen Polizisten betrogen. Die Polizei bittet um Hinweise und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um noch einmal vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 13 Uhr wurde die 88-jährige Erkratherin von einem unbekannten Mann angerufen, der sich als Polizist ausgab. Er täuschte vor, dass die Seniorin Opfer eines Einbruchs werden könnte und bot an, Bargeld und Wertgegenstände in angeblich sichere Verwahrung zu nehmen. Kurze Zeit später klingelte der Unbekannte bei der Erkratherin in einem Mehrfamilienhaus am Beckhauser Weg und betrat die Wohnung. Dort fragte er die Erkratherin nach Wertgegenständen. Nachdem er Schmuck von ihr eingesteckt hatte, verließ er fluchtartig die Wohnung in unbekannte Richtung.

Die 88-Jährige alarmierte die Polizei, die trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtige Person mehr antreffen konnte. Die Seniorin beschreibt den Täter als:

- männlich - ungefähr 1,85 Meter groß - ohne Bart - mit westeuropäischem Erscheinungsbild - er trug eine weiße Cap und normale Kleidung (keine Uniform)

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und fragen:

Wer hat am Dienstag gegen 13 Uhr in der Nähe des Beckhauser Wegs etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um noch einmal vor den Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrügerinnen und Betrüger zu warnen:

Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft fragt am Telefon nach Ihren Vermögensverhältnissen oder bietet an, Bargeld oder sonstige Wertgegenstände in vermeintlich sichere Verwahrung zu nehmen. Es werden auch keine sogenannten "Kautionszahlungen" gefordert oder angenommen. Wenn Sie so einen Anruf erhalten, legen Sie einfach auf! Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell