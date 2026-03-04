POL-ME: Polizei schickt Camper auf die Waage - 2603022

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Vor den Osterferien in Nordrhein-Westfalen bietet die Kreispolizeibehörde Mettmann wieder eine Wiegeaktion für Wohnwagen, Wohnmobile und Camper an: Am Samstag, 14. März 2026, können Campingfreundinnen und -freunde ihre Fahrzeuge von 10 bis 14 Uhr kostenlos auf dem Parkplatz der Wache am Adalbert-Bach-Platz in Mettmann wiegen lassen. Die Polizistinnen und Polizisten des Verkehrsdiensts beraten reisefreudige Bürgerinnen und Bürger zusätzlich vor Ort zur richtigen Beladung der Ferienmobile.

Hintergrund der beliebten Aktion ist, dass immer noch zu viele Reisende ihre Fahrzeuge überladen. So kommt ein Fahrzeug mit gefüllten Wassertanks, Gasflaschen und persönlichen Gepäckstücken schneller an seine maximal erlaubte Zuladung, als gedacht. Im Rahmen der Wiegeaktion erhalten die Camperinnen und Camper nicht nur wertvolle Tipps zur optimalen Ladung ihres Fahrzeugs, sondern können achsengenau erkennen, ob und wo ihr Wagen zu schwer ist, bevor es dann in den Ferien auf weite Fahrt geht. Die Verwiegung dient der Prävention und Information, festgestellte Überladungen werden im Rahmen der Aktion nicht geahndet.

Bitte bringen Sie Ihre Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) des Zugfahrzeugs sowie des Anhängers oder auch des Wohnmobils mit. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann möchte darauf hinweisen, dass im Zeitraum von 10 bis 12 Uhr ausschließlich Fahrzeuge und Gespanne mit einer geraden Zahl am Ende des Kennzeichens des Zugfahrzeuges verwogen werden. In der Zeit von 12 bis 14 Uhr sind alle Fahrzeuge und Gespanne mit einer ungeraden Zahl am Ende des Kennzeichens zur Wiegeaktion eingeladen. Die Unterteilung soll einen geordneten Ablauf ohne lange Wartezeiten ermöglichen. Zudem werden alle potentiellen Teilnehmenden gebeten, erst zur Startzeit anzureisen und Rettungswege für die Feuerwehr und Polizei freizuhalten.

