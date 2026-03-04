POL-ME: Zusammenstoß mit Auto: Radfahrer schwer verletzt - 2603019
Hilden (ots)
Am Dienstag, 3. März 2026, wurde in Hilden ein Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 15:30 Uhr war eine 49-jährige Hildenerin mit ihrem Renault Twingo auf der Taubenstraße in Richtung Hochdahler Straße unterwegs. Als sie beabsichtigte links in die Hochdahler Straße einzubiegen, missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 44-jährigen Fahrradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und wurde schwer verletzt.
Alarmierte Rettungskräfte brachten den 44-jährigen Wuppertaler zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Renault blieb unverletzt. Für die Dauer der medizinischen Versorgung und Unfallaufnahme wurde die Hochdahler Straße in beide Richtungen gesperrt.
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell