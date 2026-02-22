POL-PDLU: Einbruch in Getränkehandel in Mutterstadt
Mutterstadt (ots)
In den Nachtstunden von Freitag auf Samstag (20. - 21.02.2026) überstiegen Unbekannte den Zaun eines Getränkehandels im Industriegebiet Mutterstadt (An der Fohlenweide) und entwendeten Leergut im Wert von ca. 2000EUR.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.
