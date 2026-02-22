PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Getränkehandel in Mutterstadt

Mutterstadt (ots)

In den Nachtstunden von Freitag auf Samstag (20. - 21.02.2026) überstiegen Unbekannte den Zaun eines Getränkehandels im Industriegebiet Mutterstadt (An der Fohlenweide) und entwendeten Leergut im Wert von ca. 2000EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

