POL-ME: Polizei fasst Kabeldiebe - 2603025

Langenfeld (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in Langenfeld am Dienstag (3. März 2026) drei Kabeldiebe fassen konnte.

Folgendes war geschehen:

Gegen 12:30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter einer Baufirma an der Schneiderstraße drei Männer auf dem Firmengelände, die gerade dabei waren, Kabel im Wert einiger Hundert Euro aus dort abgestellten Metallkisten zu entwenden und in ein Auto zu laden. Der Mitarbeiter alarmierte daraufhin die Polizei, die die drei Männer in ihrem Auto mitsamt der Tatbeute antreffen konnte.

Bei den drei mutmaßlichen Kabeldieben handelt es sich um 34, 36 und 38 Jahre alte Rumänen, die alle bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind. Das Trio wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen durften zwei Tatverdächtige die Wache wieder verlassen. Der mutmaßliche Haupttäter (36 Jahre alt) soll jedoch am heutigen Mittwoch (4. März 2026) einem Haftrichter vorgeführt werden.

Entsprechende Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls wurden gegen alle drei Tatverdächtigen eingeleitet.

