Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Brände kurz hintereinander: Polizei ermittelt - 2603024

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch (4. März 2026) Sperrmüll und eine Garage angezündet. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 0:55 Uhr zündeten Unbekannte an der Einmündung Holzweg / Fichtestraße abgestellten Sperrmüll an. Nur kurz darauf stand an der Fontanestraße eine Garage in Vollbrand. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe geht die Polizei davon aus, dass beide Brände von einem und demselben Täter beziehungsweise den gleichen Täterinnen oder Tätern verursacht wurden. Konkrete Hinweise zu Tatverdächtigen liegen der Polizei jedoch nicht vor.

Deshalb fragt die Polizei:

Wer hat zur angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Brandorte gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter der Rufnummer 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell