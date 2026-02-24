Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Ertappte Einbrecher flüchten + Fußgänger auf Autobahn greift Polizisten an

Giessen (ots)

Linden: Ertappte Einbrecher flüchten

Ein Anwohner ertappte gestern zwei Einbrecher in Großen-Linden. Der Zeuge wurde gegen 19.50 Uhr auf zwei Männer aufmerksam, die in eine Wohnung im Heeggraben eingestiegen waren. Er sprach die Kriminellen an, woraufhin diese sofort die Flucht ergriffen. Die beiden rannten vom Tatort weiter die Schillerstraße bergauf und anschließend in den Mahrweg hinein. Einer der Männer hatte eine normale Statur und trug ein auffälliges, hellbeiges Oberteil mit schwarzen Ärmeln und dunkler Kapuze sowie eine dunkle Hose. Sein Begleiter war von breiter Statur und komplett dunkel gekleidet.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise zu den Flüchtigen geben? Sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wem sind die beiden auf der Flucht im Umfeld aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen/A485: Fußgänger auf Autobahn greift Polizisten an

Gestern meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf, dass ein Mann zu Fuß auf der Autobahn 485 in Richtung Marburg laufe. Eine sofort entsandte Streife traf den Mann gegen 9.20 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Grünberger Straße an. Als sie ihn zum Streifenwagen bringen wollten, griff er die Beamten an. Er schlug und trat nach den Polizisten und verletzte einen leicht. Der Beamte der Polizeistation Gießen Süd konnte seinen Dienst fortsetzten. Letztlich nahmen die Einsatzkräfte den 27-Jährigen mit zur Dienststelle. Eine weitere Streife der Autobahnpolizei sicherte den Bereich für die Dauer des Einsatzes ab. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Pierre Gath, Pressesprecher

