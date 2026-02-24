Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MITTELHESSEN: + Kriminalpolizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern +

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

Mittelhessen: Kriminalpolizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Die Kriminalpolizei registrierte am Montag (23.02.2026) mehrere Fälle, in denen sich Betrüger als Bankmitarbeiter ausgaben und so an die Bankkarten und Geheimzahlen ihrer Opfer gelangten. Bereits kurze Zeit später hoben die Täter mit den ergaunerten Karten Geld an Automaten ab. Im Wetteraukreis wurden gestern mehrere solcher Fälle in Bad Nauheim und Friedberg bekannt. Die Ermittler schließen jedoch nicht aus, dass die Betrüger mit dieser Masche auch in benachbarten Landkreisen ihr Glück versuchen werden.

Hierbei melden sich die Gauner telefonisch bei ihren Opfern und geben vor, Mitarbeiter der Hausbank zu sein. Anschließend tischen sie den angerufenen Personen die Geschichte auf, dass mit deren Daten eine größere Bestellung in Auftrag gegeben worden sei. Die Bankkarte müsse daher zuvor ausgelesen worden sein. Um zu prüfen, ob es sich bei der Karte, die sich im Besitz der Angerufenen befindet, um eine Fälschung handelt, sei bereits ein Bankmitarbeiter auf dem Weg. Die Opfer werden dabei angewiesen, das Telefonat nicht zu beenden und keine weiteren Anrufe entgegenzunehmen. Kurz darauf erscheint ein angeblicher Bankangestellter und holt die Karte ab. Er gibt zudem vor, die PIN zu benötigen, um prüfen zu können, ob es sich tatsächlich um eine Fälschung handelt. Mit der Karte und der PIN heben die Täter anschließend Geld an einem Automaten ab.

In Bad Nauheim und Friedberg kam es am Montag zu fünf vollendeten und zwei versuchten Taten. Dabei erbeuteten die Ganoven über 17.600 EUR. Geschädigt wurden Personen im Alter zwischen 72 und 89 Jahren.

Zeugen beschrieben den Abholer, der sich als Bankmitarbeiter ausgab, in mehreren Fällen als circa 35 - 40 Jahre alt, 180 cm groß, mit athletischer Statur und dunklerem Teint. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jacke, einer dunklen Jeans und schwarzen Schuhen. Außerdem trug der Abholer eine Schiebermütze.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Mann geben? Wem ist der Abholer am Montag zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr in Friedberg oder zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr in Bad Nauheim beziehungsweise Schwalheim aufgefallen? Gibt es weitere Personen, die am Montag solche Anrufe erhalten und dies bislang noch nicht der Polizei gemeldet haben? Sämtliche Hinweise nimmt die Kripo in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Die Polizei rät dazu, am Telefon keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu erteilen. Durch die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder Banken werden telefonisch keine Fragen zu möglichen Geldzahlungen gestellt oder gefordert, Bankkarten samt PIN an einen Abholer zu übergeben. Ihre Geheimzahl bleibt geheim und geht niemanden etwas an! Übergeben Sie kein Geld und keine Wertgegenstände an Fremde! Sollte ihre Bankkarte abhandengekommen sein, veranlassen Sie unverzüglich die Sperrung über Ihre Bank oder den bundesweiten Sperrnotruf 116 116. Sensibilisieren und informieren Sie ihre Angehörigen über solche Betrugsmaschen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell