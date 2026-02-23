Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 21-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizei + Schmuck und Bargeld erbeutet + Polizei nimmt Automatenaufbrecher fest + Opel überschlägt sich

L3048 - Ebsdorfergrund: 21-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizei

Am Samstagmittag (21. Februar) entzog sich ein 21-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle und flüchtete vor der Polizei. Der VW-Kleinwagen fiel einer Marburger Funkstreife gegen 12.20 auf der Bundesstraße 3 auf. Als sich die Beamten im Bereich der Abfahrt nach Roth zu einer Kontrolle entschlossen, missachtete der Fahrer die Anhaltsignale, setzte seine Fahrt in Richtung Gießen fort und fuhr schließlich auf der Landesstraße 3048 in Richtung Ebsdorfergrund weiter. Mit überhöhter Geschwindigkeit überholte er hier mehrere vor ihm fahrende Autos. Auch an unübersichtlichen Stellen fuhr er an den Fahrzeugen vorbei, ohne dabei auf den Gegenverkehr zu achten. In diesem Zusammenhang musste ein Autofahrer stark abbremsen, um ein Frontalzusammenstoß zu verhindern. Durch weitere hinzugezogene Polizeistreifen konnte der 21 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Marburg Biedenkopf im Ortsteil Heskem-Mölln festgenommen werden. Schnell war der Grund für seine Flucht klar: Er hatte offenbar Drogen konsumiert. Ein Drogenschnelltest reagierte positives auf Cannabis. Der 21-Jährige musste mit auf die Wache nach Marburg, wo ein hinzugezogener Arzt eine Blutentnahme durchführte. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Auf den 21-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu. Die Polizei in Marburg sucht nach Zeugen, die die Fahrt des Autofahrers beobachtet haben. Diese sowie Personen, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Weimar-Oberweimar: Schmuck und Bargeld erbeutet

Schmuck und Bargeld erbeuteten Einbrecher am Wochenende aus einem Einfamilienhaus in Oberweimar. Zwischen Samstag (21. Februar) 13 Uhr und Sonntag (22. Februar) 14 Uhr stiegen sie über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus in der Straße "Schafskaute" ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf knapp 500 Euro. Die Ermittler der Polizei bitten um Zeugenhinweise. Personen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Marburg: Polizei nimmt Automatenaufbrecher fest

Eine Marburger Funkstreife nahm in der Nacht zu Samstag (21. Februar) einen 22-Jährigen fest. Dieser hatte zuvor Vapes und Tabak im Wert von schätzungsweise 700 Euro aus einem Automatenkiosk entwendet. Gegen Mitternacht rief der Inhaber des Automatenkiosks in der Straße "Neustadt" bei der Polizei an und meldete den Aufbruch an einem der Automaten. Die Tat ereignete sich nur wenige Minuten vor seinem Anruf. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Sofort hinzugezogene Polizeistreifen fahndeten nach ihm. Nur unweit des Tatorts bemerkten sie einen Mann, auf den die vom Zeugen abgegebene Personenbeschreibung zutraf. Es erfolgte die Festnahme des 22-Jährigen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Aufbruchwerkzeug, das sie sicherstellten. Sie verbrachten ihn schließlich auf die Dienststelle nach Marburg. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

B453 - Dautphetal: Opel überschlägt sich

Am Samstagabend (21. Februar) kam es auf der Bundesstraße 453 zwischen Herzhausen und Runzhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 60-jähriger Fahrer mit seinem Opel überschlug. Der Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf erlitt schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer war mit seinem Pkw auf der Kreisstraße 74 aus Richtung Holzhausen kommend in Richtung Runzhausen unterwegs. Als er kurz vor 20 Uhr in dem Kreuzungsbereich nach rechts auf die Bundesstraße abbiegen wollte, verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Opel überschlug sich, prallte gegen die Leitplanke und kam im Graben zum Stehen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtunfallschaden wird auf mindestens 10.000 Euro beziffert.

