Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Einbruch in Apotheke

Giessen (ots)

Solms: Einbruch in Apotheke

Ein Einbrecher stieg in eine Apotheke in Burgsolms ein. Der Unbekannte brach dazu mehrere Türen auf. Er durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen. Der Kriminelle erbeutete zwei Tresore und entkam unbemerkt. Der Einbruch in der Lindenstraße ereignete sich zwischen gestern Abend, 18 Uhr und heute früh, 7.45 Uhr.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizei Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180.

Pierre Gath, Pressesprecher

