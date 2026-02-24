Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Einbruch in Apotheke
Giessen (ots)
Solms: Einbruch in Apotheke
Ein Einbrecher stieg in eine Apotheke in Burgsolms ein. Der Unbekannte brach dazu mehrere Türen auf. Er durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen. Der Kriminelle erbeutete zwei Tresore und entkam unbemerkt. Der Einbruch in der Lindenstraße ereignete sich zwischen gestern Abend, 18 Uhr und heute früh, 7.45 Uhr.
Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizei Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180.
Pierre Gath, Pressesprecher
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell