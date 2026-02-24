Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Getränkeautomat aufgebrochen + Einbrecher entwendet E-Bike + mehrere Hakenkreuze gesprüht + Promillefahrt endet mit Unfall + in Gegenverkehr geraten

Giessen (ots)

Marburg: Getränkeautomat aufgebrochen

Am Sonntagabend (22. Februar) gegen 23.30 Uhr brach ein Unbekannter einen Getränkeautomaten in der Deutschhausstraße auf und nahm Münzgeld aus einer Geldkassette mit. Der Automat befindet sich in einem frei zugänglichen Gebäudeteil der Universitätsbibliothek. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Marburg: Einbrecher erbeutet E-Bike

Ein Einbrecher schlug in der Straße "Krummbogen" die Scheibe einer Seitentür einer Bildungsstätte ein. Aus dem Gebäudeinneren entwendete er ein E-Bike. Ein Zeuge stellte den Einbruch am Montagmorgen (23. Februar) gegen 7.30 Uhr fest. Die Einbruchschäden belaufen sich auf circa 200 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Neustadt: Mehrere Hakenkreuze gesprüht

Die Polizei erhielt am Montagmorgen (23. Februar) gegen 8 Uhr die Meldung über mehrere Farbschmierereien in Neustadt. Betroffen waren die Hindenburgstraße, die Konrad-Adenauer-Straße, die Straße "An der Weißmühle" sowie die Bahnunterführung in der Gleimenhainer Straße. Unbekannte sprühten Hakenkreuze und diverse Schriftzüge unter anderem an Gebäudeteile der Waldschule, einer Kindertagesstätte, an eine Bushaltestelle sowie an geparkte Fahrzeuge. Hinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 entgegen.

Neustadt: Promillefahrt endet mit Unfall

Mit knapp 2,6 Promille setzte sich in der Nacht von Samstag (21. Februar) auf Sonntag (22. Februar) ein 41-Jähriger hinter das Steuer seines Nissans und fuhr los. Der SUV-Fahrer war auf der Nellenburgstraße in Richtung stadtauswärts unterwegs, als er gegen 0.10 Uhr die Kontrolle über seinen Pkw verlor und in Höhe der Hausnummer 19 gegen ein geparktes Fahrzeug krachte. Anschließend wollte er von der Unfallstelle zu Fuß flüchten. Dies konnte durch das Einschreiten von aufmerksamen Passanten verhindert werden. Sie informierten die Polizei. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei dem 41 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf Alkoholgeruch. Der Mann musste mit auf die Wache nach Stadtallendorf, wo ein hinzugezogener Arzt eine Blutentnahme durchführte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf knapp 6.000 Euro. Der 41-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung sowie wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

L 3125 - Marburg: In Gegenverkehr geraten

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag, 19. Februar 2026 gegen 10.45 Uhr, auf der Landesstraße 3125 zwischen Moischt und Friedhof Cappel suchen die Ermittler nach Zeugen. Ein 25-jähriger Fahrer war mit seinem dunkelgrauen 1er BMW in Richtung Marburg unterwegs, als ihm ein weißes Fahrzeug entgegenkam. Laut seinen Angaben geriet dieses zu weit auf die Gegenspur, infolgedessen der 25-Jährige nach rechts ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen BMW und krachte in die Leitplanke. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt schließlich fort. Den Blechschaden an dem dunkelgrauen Pkw schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es um einen weißen Sprinter oder einen Transporter handeln. Der Fahrer soll dunkle Haare haben. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachteten und Angaben zum flüchtigen Autofahrer oder dessen Fahrzeug machen können, sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell